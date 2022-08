I tre celebri dj trasmetteranno il flusso musicale in un anfiteatro perfettamente in silenzio, mentre il Silent Sistem permetterà di vivere un'esperienza unica a ogni partecipante che sarà libero di “sparare a palla” il sound che più lo rappresenta direttamente sulle cuffie.

Una serata speciale il 10 agosto a Terrasini. La disco music sarà assoluta protagonista di una festa unica. Le Luminarie propone il dj Silent per celebrare i successi dance degli anni 90, dei primi del 2000 e per ascoltare la musica di oggi. Tre consolle, tre dj: Mauriziotto, Mario Caminita e Fabio Flesca.

Dj silence under the stars a Le luminarie arti in festival: la seconda edizione a Terrasini