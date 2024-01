Il dj siciliano Charlie Mauthe porta la decima edizione del "Freedom party '90" al Dorian

Quasi quattro decenni di carriera e dieci a portare avanti un format che vive del nel mito degli anni Novanta. Quelli della musica dance che si balla ancora oggi in pista e che non è mai invecchiata. Charlie Mauthe, il dj siciliano più famoso in Europa, si prepara a festeggiare l’edizione del decennale del suo Freedom parti 90, il format che lo ha reso famoso in tutto il continente, il 20 gennaio al Dorian in via Rosario Gerbasi 6 a Palermo.

Una serata in cui si celebreranno i prime 24 anni di “Crime of passion”, il disco che ha reso Charlie Mauthe popolare nelle dance floor dell’intero pianeta, dall’Europa agli Stati Uniti. E in più si festeggeranno i primi 39 anni di carriera di Charlie Mauthe, in compagnia degli ospiti a sorpresa e dei vocalist che lo hanno musicalmente accompagnato in questi anni. La serata inizierà alle 20, costerà 30 euro e prevede la cena servita al tavolo, il drink e lo spettacolo. Oppure 20 euro, con ingresso alle 22,30, con drink, per chi vorrà seguire solo l’esibizione di Charlie.

Lo show sarà accompagnato le ballerine del Time two Show, tra i cantanti presenti ad accompagnare le performance musicali di Charlie Mauthe anche: Patrizia Schiera che canterà i brani “Crime of passion” e “Freedom man”, Claus, Riccardo Simoncelli che canterà “Life”, Ellah, Emma S e il chitarrista Mimmo Saccone. A mezzanotte, invece, si festeggerà il compleanno dello stesso Charlie Mauthe. Info e prenotazioni mandando un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andando sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.