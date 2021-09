Fine settimana al Kalhesa con dj set dall'aperitivo alla cena: in consolle Yaya e Pex

Un buon calice di vino, un ricco piatto di sushi, sashimi, carne o pesce e dell’ottima musica ad accompagnare la serata. Questa la chiave del weekend al Kalhesa, lo storico locale sul lungomare del Foro Italico all’ombra delle Mura delle Cattive che ha riaperto i battenti quest’estate. Da venerdì a domenica spazio ai dj-set, dall’aperitivo alla cena, da godersi in compagnia.

Si parte venerdì 24 settembre, a partire dalle 19.30, con la selezione musicale di Yasmina Visconti. La dj dall’innata abilità nell’improvvisazione, che vive di musica da quando di anni ne aveva appena 6, tra le volte in tufo del ristopub che affaccia sulla Cala suonerà con la sua voce come fa un musicista con il suo strumento musicale. Trip hop, new age, house e acid jazz, “Yaya” mescolerà dischi e voce per un’esibizione dal taglio elettronico in grado di dar vita a un set da sogno.

Sabato 25 settembre in consolle sale Pex, dj amante della disco culture vecchio stile (riprova ne è la sua collezione di vinili). Tra un disco e l’altro Pex, catturerà il pubblico del Kalhesa grazie a sonorità musicali di qualità. Dalla disco music al funky, passando per afrobeat, cosmic e nu disco con qualche spruzzatina di musica italiana anni ’80. Non mancheranno sonorità techno all’avanguardia, così come la sua anima poliedrica impone.

Si conclude domenica 26 settembre, sempre dalle 19.30 in poi, con La Premiére. Il locale al civico 22 del Foro Italico Umberto I, sarà aperto dalle ore 19 in poi solo su prenotazione (info e prenotazioni al numero: 091.7524431 o al 331.4923118). Sarà richiesto il green pass per un massimo di 4 commensali al tavolo così come previsto dalla normativa per le zone gialle.

