“Divae Rosaliae”: la mostra diffusa per celebrare la vita e la devozione alla Santuzza

Una mostra diffusa per celebrare la vita e la devozione alla Santuzza che, a partire dai luoghi storici del sapere e della memoria, raggiungerà le periferie attraverso le biblioteche di quartiere. S'intitola “Divae Rosaliae” ed è il frutto della collaborazione tra il sistema bibliotecario cittadino, l’Archivio storico comunale e gli spazi etnoantropologici.

Un omaggio alla bellezza, alla cultura e alla tradizione di Palermo, ma anche un viaggio attraverso il tempo e lo spazio che farà immergere nella storia, nell’arte e nella spiritualità di Santa Rosalia.

La mostra verrà allestita con gli atti e i documenti custoditi presso l’Archivio Storico comunale, con il patrimonio bibliografico custodito nella Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”, con le collezioni del Museo Pitrè, col patrimonio della biblioteca etnografica di Palazzo Tarallo, della Biblioteca multimediale di Villa Trabia e delle biblioteche decentrate che coinvolgeranno i più piccoli anche con letture e sulla figura di Santa Rosalia. Sarà visitabile fino all'11 settembre.

Il calendario delle inaugurazioni nelle diverse sedi:

Lunedì 8 luglio alle ore 10,30, nella Biblioteca comunale di Borgo Nuovo (largo Pozzillo 7); ore 16,30 nella Biblioteca multimediale di Villa Trabia, in via Salinas 3.

Martedì 9 luglio alle ore 10,30, nella biblioteca comunale di Brancaccio, via San Ciro 19; alle ore 16,30 nella Biblioteca dei bambini e dei ragazzi “Il Piccolo Principe”, cortile Scalilla al Capo.

Mercoledì 10 luglio alle ore 10,30, nell’Archivio storico comunale, in via Maqueda 157; alle ore 16,30 nella Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”, in piazzetta Brunaccini 2.



Giovedì 11 luglio alle ore 10 nella Biblioteca “Giuseppe Pitrè” di Palazzo Tarallo, in via delle Pergole 5; alle ore 11,30 nella Biblioteca comunale di Pallavicino, in via Spata, 7; alle ore 17,30 nel Museo Etnografico “Giuseppe Pitrè”, via Duca degli Abruzzi 1

Gli orari della mostra

Museo Etnografico “Pitrè” dal lunedì a alla domenica dalle ore 9 alle 17,30;

Biblioteca multimediale di Villa Trabia e Biblioteca dei bambini e dei ragazzi “Il Piccolo Principe” dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 17,30; Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”, Biblioteca etnografica “Giuseppe Pitrè”, le Biblioteche decentrate di Borgo Nuovo, di Brancaccio e di Pallavicino fino al 28 luglio e dall’1 all’11 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13,30.