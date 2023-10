Festival Dissidanza, per la seconda serata quattro performance e stelle dal Belgio

Seconda tornata di performance, venerdì 27 ottobre, a partire dalle 20,30 allo Spazio Perriera ai Cantieri culturali alla Zisa, per il Festival Internazionale Dissidanza, rassegna multidisciplinare di danza contemporanea organizzata dal Centro coreografico L’Espace di Palermo con il sostegno di Ministero del Lavoro, Assessorato regionale alla Famiglia attraverso il progetto Promuoviamo Salute, Eu Erasmus Plus progetto In.To.Da.Te, Instituto Cervantes, Xinergie, Institut Français, Quarto Tempo Spazio Idee.

Aprirà la compagnia Zappulla Dmn di Palermo, interpretando Love (H) U man’s love: un quartetto che è al contempo work in progress e risultato del progetto europeo In.to.da.te. (Innovative tools for dance teachers), esperimento coreografico frutto di una proficua collaborazione: il metodo Zappulla di Danza movimento naturale, contaminato dalla drammaturgia della coreografa polacca Agata ?yczkowska.

A seguire, il singolare ed emozionante spettacolo en plein air della compagnia serba Ossa, dal titolo Pogledaj: innovativa danza dei Balcani contemporanei in chiave site specific, interpretata in silenzio e all’aperto. Quindi, in scena l’atteso appuntamento con la compagnia Dame de Pic/Cie Karine Ponties di Bruxelles. Subito il titolo dello spettacolo della storica compagnia belga, che ha calcato le più prestigiose scene mondiali, e che per la prima volta si esibisce a Palermo, ospite del festival.

Chiuderanno la serata gli Hoteloko Movement Makers di Varsavia, Polonia, con Solar Punk: concept e genesi drammaturgica controcorrente, che erige ecologia e tecnologia a elementi di salvezza, ottimismo e gioia, mentre ovunque si respira un clima di pessimismo planetario. L’ingresso costa 8 euro al botteghino, ridotto 5 euro.