La disco dance anni '70 e '80 dei Dancing Queen sbarca domenica all'Officina Di Dio

Approdano all'Officina i Dancing Quee, il gruppo che vi farà rivivere le splendide armonie dei magici anni '70 e '80. In scaletta le cover dei pezzi che hanno fatto la storia della disco music, da Tina Turner a Donna Summer, da Gloria Gaynor a Cindy Lauper, passando dalle sigle cult dei film dell'epoca come Grease, Flashdance, interpretate per voi dalla instancabile voce di Ida Andriolo.

E non mancherà la musica italiana di quel periodo, da cantare tutti assieme, come i pezzi coinvolgenti di Nada o della Carrà.

Una serata insomma tutta da ballare in uno dei punti di riferimento musicali della città. L'Ingresso è gratuito. A cena è possibile optare per diverse soluzioni che prevedono anche la pizza con menù alla carta. Dopo il live si continua a ballare col dj set.