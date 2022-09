Digital marketing skills game, a Villa Riso un evento per diventare un marketer digitale

Partecipa al Digital Marketing Skills Game: una giornata dedicata alla scoperta della carriera digitale più adatta a te. Insieme ad alcuni professionisti del settore che lavorano per una delle maggiori Digital Agency siciliane, Im*Media, potrai scoprire quali sono le professioni del digitale e quali sono le principali attività che le contraddistinguono.

Da dove iniziare? Ci saranno quattro macroaree del mondo Digitale che potrai conoscere e approfondire:

Strategy: trovare il proprio mercato, il proprio target e definire i flussi e i processi di acquisizione di nuovi clienti;

Content & Creativity: creare contenuti in linea con la strategia e il proprio target per attirare l’attenzione degli utenti ed accompagnarli durante tutta l’esperienza con il brand;

Social & Growth: definire i giusti canali di comunicazione e utilizzare dati e advertising per far crescere un business;

Management: gestione di un progetto digitale, comunicazione e vendita della propria strategia.

Sarai il protagonista indiscusso dell’evento e potrai “sporcarti le mani” grazie a dei momenti di vera pratica: piccole sfide riguardanti le principali macroaree per guadagnare Skills Points e trasformare in competenze le tue passioni e abilità. A seguire, un rinfresco di networking per confrontarti e conoscere aziende e professionisti del settore.

Durante il Digital Marketing Skills Game potrai:

Scoprire le professioni del Digital grazie a professionisti del settore;

Metterti in gioco e affrontare alcune piccole sfide riguardanti il mondo Digitale e guadagna Skill Points;

Confrontati con i nostri Tutor, ti aiuteranno a scoprire qual è il percorso migliore per intraprendere la tua carriera nel Digital Marketing;

Partecipare ad un rinfresco finale con un momento di networking insieme ad aziende e professionisti del digitale.

Il programma

09:30 – 10:00 | Accoglienza

10:00 – 10:30 | Meet Edgemony: presentazione e spiegazione del Digital Marketing Skills Game

10:30 – 13:30 | Skills Game – Round da 40 minuti per ogni area

13:30 – 14:30 | Rinfresco&Networking: incontra gli altri partecipanti, i professionisti e il Team Edgemony

Come partecipare