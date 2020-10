Diego Matheuz al Politeama conferma il feeling col pubblico palermitano

Continua la maratona d'eccezione al Politeama con il maestro Diego Matheuz, che aveva già incantato il pubblico di Taormina e ha confermato l'eccellenza delle sue performance nelle prime serate palermitane. Entusiasta il pubblico presente che ha confermato con gli applausi l'alta qualità esecutiva e il feeling col maestro venezuelano. Il ciclo si concluderà, oggi, sabato 24 ottobre, alle 17,30, e domenica alle 11.

Il programma prevede: il Concerto n.4 in mi bemolle maggiore KV 495 per corno e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart con Alessio Allegrini solista al corno e la Sinfonia n. 4 in sol maggiore di Gustav Mahler con il soprano Desirée Rancatore.

I biglietti € 20 intero / € 10 ridotto (abbonati stagione 2019/2020 e under 30) sono disponibili (preferibilmente con pagamento elettronico) al Botteghino del Politeama fino a un'ora e mezza prima dei concerti nonchè online su Vivaticket. E' possibile utilizzare il voucher.