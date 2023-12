Dicembre Scaldati, allo Spazio Franco la riscrittura di Indovina Ventura

Entra nel vivo il Dicembre Scaldati che continua il 15 e il 16 dicembre alle ore 22 allo Spazio Franco (ingresso gratuito con prenotazioni su www.spaziofranco.com) con uno degli appuntamenti più attesi: le tre inedite performance multidisciplinari che tra teatro e musica declinano il testo di Franco Scaldati Indovina Ventura.

Tra i più iconici “del Sarto”, scritto e rappresentato per la prima volta nel 1979, il testo è riproposto per l’occasione in una nuova riscrittura scenica curata da tre registi tra i più noti del nuovo panorama teatrale siciliano: Giuseppe Massa, Margherita Ortolani e Giuseppe Provinzano.

Operando “a sei mani” sul testo di Scaldati, Massa Ortolani e Provinzano hanno intrecciato la messa in scena con la musica, in stretta collaborazione con tre dei più acclamati musicisti della scena contemporanea: Serena Ganci, Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista) e Angelo Sicurella che hanno sviluppato il potenziale musicale dell’opera dando vita alle tre performances che compongono un’opera unica dai molteplici linguaggi.

Sul palcoscenico, 24 attori e attrici, selezionati tra gli oltre 40 partecipanti alle lunghe attività laboratoriali guidate dai sei artisti e finalizzate alla produzione dell’opera.