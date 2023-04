Salute di comunità, l'Alzheimer tra prevenzione e ricerca: dibattito e raccolta fondi al Comitato Territoriale Olivella

Salute, cura, prevenzione partono dal territorio. L'ambulatorio popolare centro storico organizza per domani, venerdì 21 aprile, un incontro divulgativo sull'Alzheimer, durante il quale verranno raccolte donazioni per la ricerca contro quella che ad oggi è la forma di demenza più comune e che in Sicilia coinvolge oltre 55 mila famiglie. La malattia infatti colpisce una persona su quattro sopra i 60 anni, ma a risentirne è l'intero contesto in cui il paziente vive: la carenza di informazioni sulla prevenzione tramite lo stile di vita e sull'individuazione dei primi sintomi del declino cognitivo impediscono la diagnosi precoce e rallentano il supporto ai familiari, che si trovano a fronteggiare da soli tutte le problematiche legate all'avanzare della malattia.

Per questo motivo, la divulgazione, la prevenzione e la presenza di presidi di sanità territoriale e di prossimità assumono un ruolo centrale nella creazione di una rete, che permetta di migliorare la qualità della vita non soltanto del malato di Alzheimer e dei suoi familiari, ma per coltivare e proteggere la salute di tutta la comunità. Il dibattito, che si svolgerà all'interno del Comitato territoriale Olivella in via San Basilio 17 a partire dalle 17.30, sarà seguito da un aperitivo di raccolta fondi, il cui ricavato verrà interamente devoluto ad Airhalz, associazione di ricerca sull'Alzheimer.



Interverranno:

Andreina Giustiniani, dottore di ricerca in psicologia clinica e neuropsicologia

Rosanna Castiglia, neurologa

Giovanni Smorlesi, neurologo

Tommaso Piccoli, neurologo e docente presso Università degli Studi di Palermo

Roberta Masnata, laureata in medicina e specializzanda in geriatria

Nino Cardaci, presidente Associazione La Grande Famiglia Onlus