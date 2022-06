La Casa della cooperazione presenta Diaspora faces in fest!

Diaspora Faces in Fest: una mostra fotografica all'insegna dell'intercultura, per un nuovo sguardo sulla città. Giovedì 23 dìgiugno alle 19 la Casa della Cooperazione, circolo Arci e centro culturale di Sant'Erasmo, ospita il vernissage di una mostra che svela uno sguardo nuovo su Palermo.



La mostra è il risultato del laboratorio di fotografia svolto in collaborazione con Palermofoto - Acsi Matteotti Aps-Asd con i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al percorso formativo della Scuola delle Diaspore, promosso dall'associazione CissI-Cooperazione internazionale Sud Sud.



Le fotografie, scattate in punti diversi della città, ci raccontano il modo in cui i giovani di origine straniera che abitano e vivono a Palermo vedono la nostra città: il loro sguardo ci restituisce un nuovo modo di vedere le cose.



Diaspora Faces in Fest! è organizzata in preparazione all'iniziativa in programma a Palermo per il 27-28-29 giugno Moving Communities - European Workshop on Migrations, Antiracism and Human Rights promossa da CISS Ong, Casa della Cooperazione e diverse realtà antirazziste nazionali e internazionali.

L'inaugurazione della mostra sarà accompagnata da un aperitivo. L'ingresso è gratuito.