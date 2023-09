Diana Çuli alla Feltrinelli: la presentazione del libro "Assassinio nel palazzo del governo"

Una presenza importante, quella che potrà vantare Palermo dal 12 al 14 Settembre. Tre, infatti, gli incontri che avranno come protagonista Diana Çuli, una delle scrittrici più apprezzate dell’attuale panorama letterario albanese, ma anche e soprattutto una voce da sempre accanto alle donne, come presidente della Federazione femminile albanese, rappresentando l'Albania presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Fondatrice del Forum delle Donne Indipendenti, che vede la luce nel 1992, subito dopo la caduta del regime, Diana si batte fermamente per far sì che trovi accoglimento il rispetto delle leggi contro la violenza sulle donne.

“Assassinio nel palazzo del governo (Castelvecchi Editore, 2020) sarà il romanzo che presenterà alle 17.30 di martedì 12 Settembre alla Libreria Feltrinelli di Palermo, in via Cavour 133. A dialogare con lei sarà la giornalista Gilda Sciortino.

Il romanzo

Un thriller tutto al femminile, ambientato principalmente in Albania, ma che presenta i Balcani in tutta la loro bellezza. Un romanzo in cui emerge tutto lo spessore della scrittura dell’autrice, che racconta di fatti tragici, alleggerendo la narrazione con bellissime descrizioni paesaggistiche dei luoghi balcanici. Uno stile più morbido incornicia questa storia, dove ancora una volta Diana racconta di un’Albania energicamente concentrata sulla propria evoluzione, in un equilibrio precario tra lo sguardo proiettato verso il futuro e quel sottile ma indelebile filo, che la lega profondamente al passato.

L'autrice

Diana Çuli è una delle scrittrici più apprezzate dell’attuale panorama letterario albanese. Nata a Tirana, in Albania, nel 1951, si laurea in Lingua e letteratura albanese e, ancora giovanissima, collabora con la rivista Drita, per poi inserirsi nella redazione Les lettres albanaises, che vede a capo il celebre Kadare. Una penna multiforme la sua, che dona gli albori a componimenti di svariati generi, spaziando dal mondo dei racconti a quello dei gialli, per poi arrivare al meraviglioso universo teatrale, che trae da alcune sue opere delle interessanti sceneggiature.

Ricca la sua produzione letteraria: Zëri i largët (La voce lontana, 1981), Rrethi i kujtesës (Il circolo della memoria, 1984), Dreri i trotuarëve (Il cervo dei marciapiedi, 1990) e Requiem (1991), che le conferiscono la fama di ottima scrittrice. Diana Çuli appartiene alla categoria degli scrittori albanesi tradotti, ovvero gli scrittori di origine albanese i cui libri sono stati tradotti in italiano. Tra questi: “Angeli Armati” (Besa Muci editore, 2012), per il cui romanzo, nel 2007, l’Associazione degli editori albanesi le conferisce il Premio “Scrittrice dell’anno”; “Scrivere sull’acqua” (Besa Muci editore, 2019) e “Assassinio nel palazzo del governo” (Castelvecchi Editore, 2020) con il quale si è aggiudicata il titolo di “Miglior Libro del 2019” della prestigiosa Akademia Kult albanese.