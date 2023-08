Il detective Joe Petrosino tra mano nera e mafia siciliana

In occasione del 163esimo anniversario dalla nascita, una passeggiata raccontata dedicata al detective Joe Petrosino: eroe dei due mondi, pioniere della lotta alla criminalità organizzata. Chi è stato Giuseppe "Joe" Petrosino? Come e quando è diventato il poliziotto, camaleontico e leggendario, che conosciamo? Quali sono le ragioni che lo hanno spinto da New York in Sicilia? Ripercorrendo i suoi passi, nei luoghi della città dove visse i suoi ultimi giorni, racconteremo la vita e la carriera, le indagini dell'Italian Branch, l'arrivo a Palermo e la morte di un uomo diventato martire e simbolo della legalità.



La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero partecipanti e recapito telefonico di riferimento. Esempio: “Il detective Petrosino – Mario Rossi – 2 pax – Tel. +379 xxx xxx”. Ai fini della prenotazione, non sarà considerato valido il “parteciperò” all'evento Facebook).

N.B.: l'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata o tour turistico. Non sono previsti ingressi a siti monumentali o affini né descrizioni di carattere artistico - architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di meteo avverso, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare/annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva.



RADUNO: ore 21 Piazzetta delle Dogane (area Cala, davanti all’ingresso della Chiesa di Santa Maria della Catena)

CONTRIBUTO: gratuito soci TACUS - €5 non soci

