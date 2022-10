Dagli Afterhours alla Fabbrica 102, Dellera in concerto a Palermo: il live del musicista della band di Manuel Agnelli

Prosegue la stagione dei live di Fabbrica 102 a Palermo con un appuntamento assolutamente da non perdere per gli appassionati della musica italiana. Giovedì 27 ottobre, infatti, catapultato dalle esibizioni degli Afterhours direttamente sul palco del locale di via Monteleone, a partire dalle 21, arriva Dellera, conosciuto anche come Rob Winston, pseudonimo di Roberto Dell'Era. Il musicista e cantautore italiano - bassista degli Afterhours, la band capitanata da Manuel Agnelli, collaboratore di tanti altri musicisti, fra cui Dente e i Calibro 35, è inoltre componente del trio jazz rock-Canterbury The Winstons.

L'attività di Dellera è varia: l'artista ha infatti realizzato due album da solista, 'Colonna sonora originale', pubblicato nel 2011, e 'Stare bene è pericoloso', uscito nel 2015. Nel 2012 si aggiudica il premio "Miglior voce" al festival Keep On. Nello stesso anno pubblica il singolo Le parole (rivoglio il mio disordine), il cui videoclip è realizzato insieme a Giorgia Pi, mentre a ottobre Colonna sonora originale è finalista della Targa Tenco 2012 nella categoria "Miglior opera prima". Viene poi scelto come direttore artistico per il programma itinerante Jack On Tour in onda su Deejay TV.

Ad agosto 2013 partecipa allo Sziget Festival. Partecipa all'album tributo al cantautore Elliott Smith, Loves you more: a tribute to Elliot Smith con il brano Waltz n.2. Nel 2014 ha scritto il brano Ogni cosa una volta inserito nella colonna sonora del film "Senza nessuna pietà" di Michele Alhaique in gara al festival di Venezia, nella sezione Orizzonti.