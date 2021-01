Delivery streaming show, il concerto degli Jack & the Starlighters va online

Un nuovo concerto online - dopo il successo dei primi due, con oltre 15 mila visualizzazioni - in diretta, per chi resta a casa - per proteggersi dal covid o in quarantena - godendo del suono del rock.

La band Jack & the Starighters porta la gioia e la compagnia della musica nelle abitazioni di chiunque vorrà, gratuitamente, domenica 17 gennaio alle 16,30, con un concerto dal vivo intitolato “Delivery streaming show”, visibile su smarthphone, computer e smart tv, attraverso la pagina Facebook della band.

Questa volta la chiave musicale sarà anni Settanta, con in scaletta brani di Queen, Doors, Rolling Stones, non tralasciando le sonorità italiane di Rino Gaetano, Pino Donaggio, Sergio Endrigo e Lucio Battisti. Inoltre, a Jack Gioacchino Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra e alla tastiera, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria si aggiungerà il quinto elemento Dario Pacera alla chitarra. Nel corso del concerto in diretta, il pubblico potrà interagire con la band attraverso i social network, potrà proporre brani e riceverà risposte live.

Il “Delivery streaming show” dei Jack & the Starlighters è un evento gratuito per il pubblico e finanziato totalmente con sponsor privati: Unto, C02 Bike, Alma Formazione di Partinico. Interverrà la naturopata Marianna Buzzetta con “I consigli di Mari”. Lo sponsor Alma, in occasione dello show, metterà in palio due corsi per persona Ata. I premi si potranno vincere partecipando a un quiz tramite Zoom. Il link per sarà visibile sullo schermo durante la diretta del concerto.

L’evento andrà in diretta dal concept store di arredamento per la casa “La casa di Jack”. Le luci del “Delivery streaming show” sono messe a disposizione da Danilo Pasca. La regia, con 4 telecamere - tra queste, una mobile - è di Primafila.