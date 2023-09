Degustazioni di birre, visite notturne e meditazioni musicali: il fine settimana all'Abbazia di San Martino

Imperdibile fine settimana all'insegna della cultura, della spiritualità ma anche della buona birra e della buona cucina. E questo ciò che propongono i monaci benedettini il 23 e il 24 settembre, che si aggiungono alle ormai consuete passeggiate di ogni seconda domenica del mese.



Si parte sabato 23 settembre alle 9:30 con una escursione naturalistica e la visita dell'abbazia che terminerà con un brunch nel chiostro di Sa Benedetto, dove si potranno apprezzare dei prodotti locali. Nel pomeriggio diverse esperienze musicali: alle 19.00 un concerto di musica popolare con Alturestival e alle 21.00 nella sala capitolare del chiostro di San Benedetto un Momento di meditazioni musicali con narrazioni sulla birra a cura di Hora Benedicta.



Domenica 24 alle 16.00 visita e degustazione, seguirà alle 18:30 un concerto con musiche e suoni dalla Sicilia. Alle 19.30 sarà il momento gastronomico con un aperitivo rinforzato insieme alle birre artigianali monastiche nel salone pompeiano, la serata sarà accompagnata da brani musicali e letture di opere medievali. E per chiudere questi due giorni intensi di attività, una visita notturna a luce di lanterne del complesso abbaziale, per ritrovare nel silenzio, nel buio e nel mistero delle antiche mura la spiritualità benedettina. Prenotazioni per visite e degustazioni potete scrivere a visiteabbaziasanmartino@gmail.com.