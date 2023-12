"Il viaggio di Babbo Natale", degustazione di dolci di Natale in piazza a Capaci

"Il viaggio di Babbo Natale" arriva fino a Capaci. Venerdì 22 dicembre a partire dalle 18.30 la pro loco Capaci, con un contributo oneroso da parte dell’assessorato al Turismo, sport e spettacolo, in occasione delle Festività Natalizie organizza in piazza l’evento intitolato “Degustazioni dolci natalizi".

Sarà possibile degustare i dolci tipici della tradizione, in particolare il buccellato, ma non mancheranno anche panettoni e tante altre prelibatezze. Musica live con Pacha e Pota e divertimento assicurato per grandi e piccini. Partecipa la scuola di formazione professionale.