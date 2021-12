Visita guidata e degustazione al birrificio dell'Abbazia di San Martino delle Scale

Domenica 19 dicembre ArcheOfficina organizza una visita guidata nella grande e suggestiva Abbazia di San Martino delle Scale e una degustazione di birre artigianali prodotte nel birrificio Hora Benedicta all'interno del complesso monastico.

Il birrificio, con sede all’interno dell’Abbazia, riprende l'antica vocazione del complesso monastico nonché le antiche ricette delle “birre di Abbazia”, fatte da e per i monaci, con studi sulle erbe officinali da amaro. In questo senso, quelle prodotte da Hora Benedicta sono le uniche “birre di Abbazia” di tutto il Sud Italia, con riconoscimenti a livello nazionale. Il laboratorio di sperimentazione di birre artigianali si trova all'interno dell'Abbazia e anch’esso sarà visitato durante il tour.

Nella degustazione verranno fatte assaggiare le due birre artigianali prodotte dall’associazione, abbinate ad alcuni prodotti legati al territorio e alla storia dell'Abbazia stessa. L'evento sarà organizzato in conformità con le regole igienico-sanitarie in vigore e sarà pertanto a numero chiuso. Per partecipare all'evento tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni dovranno essere provvisti di green pass. Prenotazione obbligatoria fino a due giorni prima dell'evento tramite il sito www.archeofficina.com.