Degustanoz, il territorio di Camporeale in un calice di vino: degustazioni ai Cantieri Culturali

Primo appuntamento del ciclo di degustazioni dal titolo DegustaNoz, una rassegna che ospiterà realtà agricole e vitivinicole locali caratterizzate da un progetto etico ed ecosostenibile.

Mercoledì 15 novembre dalle ore 20:00 accoglieremo la Cooperativa Valdibella, che dal 1998 valorizza il territorio di Camporeale, scegliendo un percorso produttivo di agricoltura biologica basata sulla biodiversità e sulle colture autoctone.

Il programma della serata prevede la degustazione di quattro vini della Cantina Valdibella abbinati a quattro prelibatezze agroalimentari provenienti dalla stessa azienda agricola. Il tutto sarà raccontato da rappresentanti dell'azienda.

Fabrizio Malerba e Mario Gatto accompagneranno la degustazione con la loro musica, frutto della commistione di generi lontani e vicini, a cavallo tra la world music e il jazz, passando per la bossa nova e il tango.

* Il costo dell'evento è di € 35,00 a persona.

** Per le prenotazioni, inviare una mail all'indirizzo info@nuoveofficinezisa.com specificando nome e cognome di ogni iscritto e numero di telefono.

*** Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti vi sarà richiesto un bonifico di acconto di € 10,00 per ogni iscritto. Il saldo lo si potrà pagare il giorno stesso dell'evento che si terrà nella nostra area ristoro al pad. 20 dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

N.O.Z. è un progetto di inclusione sociale e sviluppo locale sostenibile senza scopo di lucro.

Tutti gli introiti, escluse spese, sono interamente reinvestiti nelle attività sociali e culturali del progetto.