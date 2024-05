Otto attori e otto cunti, Bibi Bianca mette in scena il Decamerone siciliano al Teatro Re Mida

Otto attori, con le movenze e i ritmi della giullarata, si raccontano storie impersonando una allegra brigata che verosimilmente popolava, con la goliardica voglia della burla, i vicoli dei borghi trecenteschi. Otto i “cunti” narrati. Testi e regia di Bibi Bianca. Appuntamento domenica 12 maggio alle ore 19:30 al Teatro Re Mida, in via F. Angelitti, 32. Prezzo 10 euro, ridotto 8 euro



Attori in scena:

Valentina Franzone

Pippo Garraffa,

Pierluigi Mazzamuto

Maria Letizia Morici

Carlo Muraglia,

Mario Polizzi

Pasquale Rubino,



Musiche e canti: Alessandra Micale, Katia Rainer e Ezio Tripiano.