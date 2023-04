Daytona, il cronografo più desiderato al mondo. Una settimana dedicata al Re degli orologi

“Happy birthday Mr. President”. Un’icona intramontabile, un simbolo senza tempo, il re di tutti gli orologi. Il Rolex Daytona compie 60 anni. E con l’occasione ecco la seconda puntata dell’appuntamento pensato per tutti gli amanti del lusso.

Orologi “like new”, un polso e mezzo mai indossato

Dopo aver raccontato la storia del Submariner, l'orologio subacqueo più famoso di sempre, la gioielleria al civico 220 di via Mariano Stabile pensa alla clientela sempre più appassionata di Rolex per condurla in un viaggio alla scoperta del re di tutti gli orologi e del servizio esclusivo che la boutique sartoriale offre: solo da Bracco Gioielli è infatti possibile acquistare questi orologi “like new”, come nuovi. “I nostri Rolex non sono né primo polso né secondo polso, ma come mi piace dire un polso e mezzo” spiega il Dottor Angelo Bracco, profondo conoscitore del mercato.

Il Dottor Angelo Bracco con il suo personale daytona Paul Newman

Il re degli orologi di lusso

Legato al mondo delle corse automobilistiche, il Daytona - soprannominato “the king”, ovvero il re di tutti i Rolex - fu il primo orologio sportivo ad andare al polso di un pilota durante una gara di velocità americana. Il suo nome è legato alla nota Dayota Beach che, nella prima metà del secolo scorso, fu teatro di bellissime sfide di velocità. La spiaggia, vista la sua particolare conformazione fatta di sabbia dura, si prestava a gare emozionanti ad alta velocità fra i campionissimi dell’epoca. Non tutti sanno però che fin dalla prima edizione di queste gare, al vincitore andava in premio un orologio Rolex. È solo dopo il 1963, anno in cui viene presentato il celebre Cosmograph, che al vincitore va in premio non un Rolex qualsiasi, bensì il Rolex c Cosmograph Daytona.



Ultimo modello di Daytona con lunetta in ceramica

Il movimento El Primero

Fino al 1988, tutti i Daytona erano a carica manuale. Questa data però è uno spartiacque per il mercato Rolex. Da questo momento, infatti, il Daytona divenne automatico, ma non avendo ancora un suo calibro crono di manifattura, Rolex si affidò ai movimenti della Zenith: nasce il Rolex Daytona con il movimento Zenith El Primero, il cronografo automatico più preciso al mondo. Solo nel 2000 Rolex realizza un proprio calibro di manifattura, il celebre 4130.

Paul Newman, il più bel Daytona di sempre

Il più famoso, nell’immaginario collettivo, resta e resterà per sempre uno: il celebre Daytona Paul Newman. Chiamato così perché di proprietà della star hollywoodiana, lo si vede al suo polso nel film del 1969 chiamato “Winning”. Questo orologio, realmente appartenuto a Paul Newman, è stato venduto personalmente a un acquirente anonimo per più di 15 milioni di euro, un record assoluto. “Molta gente si chiede perché i Rolex costano così tanto – spiega il Dottore Angelo Bracco - e la risposta è che si tratta di orologi di lusso dove tutte le componenti vengono realizzate con la massima cura, con materiali pregiati e massima attenzione ai dettagli”.

L’investimento più sicuro, perché comprare un Rolex

La produzione dei Rolex Daytona, circa 30 mila pezzi all’anno, non soddisfa però la richiesta mondiale. Ecco perché il prezzo (cosiddetto street price) è almeno il doppio del valore di listino. La domanda supera di molto l’offerta e questo, a sua volta, crea lunghe liste d’attesa e tempi infiniti per averne uno. Come insegna la legge del mercato, il prezzo è dunque destinato ad aumentare. “Chi vuole spendere meno può sempre optare per altri cronografi, come l’Omega Speedmaster - specifica ancora il Dottore Bracco - ma nessuno potrà esercitare il fascino unico e insostituibile di un Daytona”.

Perché un Rolex rappresenta l’investimento più sicuro per chi lo compra e, rispetto ad altri marchi, non svaluta mai, anzi: il suo valore cresce e si rafforza nel tempo. “Chiaramente non tutti i Rolex crescono in valore alla stessa maniera - conclude Bracco – e fra tutti il Rolex Daytona rappresenta la cima, la punta, il meglio del meglio”. Così trovarli nuovi è praticamente impossibile e per acquistarlo dovrai rivolgerti Bracco Gioielli dove sarà possibile trovare i cosiddetti orologi “un polso e mezzo”: orologi acquistati e mai indossati.

Come comprare un Daytona

Così, collegandosi sul sito www.gioielleriabracco.com è possibile realizzare il proprio desiderio. Il servizio offerto da Bracco Gioielli fa infatti parte di una rete esclusiva. Da Roma in giù ne esistono solo tre e la boutique di via Mariano Stabile è tra le più assortite d'Italia. Lì è possibile trovare Rolex “like new”. Chi ne acquista uno, acquista un full set con scatola e garanzia originale.