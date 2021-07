David Riondino e Le cosmidantiche per Castelbuono classica "off" a Villa Filippina

Dopo il grande successo dell’anteprima sold out con il concerto di Davide Santalomba & Friends, la settima edizione di Castelbuono Classica si sdoppia e propone quattro grandi eventi a Palermo, dal 18 luglio al 4 agosto, tra Villa Filippina e Castelbuono.

Ad aprire i due cartelloni il debutto del nuovo spettacolo con David Riondino, in programma il 18 luglio alle 21,30. Uno spettacolo dedicato a Dante Alighieri nell'anno del 700esimo anniversario che prende il nome di “Le Cosmidantiche”, su soggetto di Gianluca Cangemi, che vedrà sul palcoscenico il poliedrico cantattore David Riondino interpretare un Dante proiettato nell'epoca moderna, accompagnato dall'Ensemble Ubertini diretto da Lorenzo Antonio Iosco, con le musiche di Marco Betta, Diana Buscemi, Alberto Maniaci, Giulia Tagliavia e Giuseppe Vaccaro.

Un viaggio nella tradizione di Dante da un punto di vista diverso dal solito. David Riondino interpreta un Dante Alighieri esoterico, intimo e spaesato, in un parallelo con la nostra società odierna ricco di ironia e riferimenti anche a sfaccettature meno conosciute del Sommo Poeta. Come nelle “Cosmicomiche” di Italo Calvino un pretesto scientifico iniziale porta verso l’onirico e l’immaginifico, così nelle “Cosmidantiche” il Sommo Poeta cerca di spiegarsi la situazione onirica moderna in cui si viene a trovare improvvisamente mentre sta scrivendo la Divina Commedia.

