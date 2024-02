Darwin Day Palermo, siamo nelle nostre mani: l'appuntamento a Villa Filippina

Torna al Planetario di Palermo (villa Filippina) la celebrazione del compleanno di Charles Darwin in formato famiglia (tavola rotonda scientifica + laboratori per bambini) come da tradizione Uaar, in collaborazione con l’Associazione Naturalistica Speleologica Le Taddarite e con gli scout del Cngei.

"Siamo nelle nostre mani": quest’anno la manifestazione è dedicata alla mano, che rappresenta a un tempo la peculiarità della specie umana, il cui pollice opponibile consente la nascita della tecnologia, ma anche la stretta parentela con gli altri primati e con una moltitudine di animali che ne condividono la struttura. Insieme guarderemo al passato, al presente ed al futuro di questa struttura, paradigma dell’adattamento all’ambiente e perciò così propizia a celebrare il padre della teoria dell’evoluzione per selezione naturale.

Con



- Rosanna Pellerito (MIUR)

La mano testimone dell’evoluzione

- Rosario Sorbello (Università degli Studi di Palermo)

Mano robotica, lo stato dell’arto

- Francesca Toia (Università degli Studi di Palermo)

Curare le mani con le mani

- Marco Vattano (ANS Le Taddarite)

Topo volante a chi?!

modera Giorgio Maone (Uaar)

Darwin day kids

Laboratori ludico-scientifici gratuiti (prenotazione non necessaria):

- Pionieristica di alto livello per ragazzi ed adulti + attività di manualità per i bimbi a cura del CNGEI

- Speleologi-ochi e scienza della terra a cura dell’ANS Le Taddarite