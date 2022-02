Acchianata d'inverno, fino al santuario di Santa Rosalia per celebrare il "Darwin day"

Si è celebrato lo scorso 12 febbraio il compleanno di Charles Darwin, e l'occasione è buona per il ritorno del Darwin Day “di pirsona pirsonalmente” a Palermo, dopo la pausa forzata del 2021.

Domenica 27 febbraio, di mattina, al via una passeggiata in sicurezza all’aperto, aperta a grandi e piccini, tra il santuario e il Gorgo di Santa Rosalia, discutendo di evoluzione in chiave geologica, biologica ed ecologica con chi ha fatto della scienza la sua professione:

Professor Cipriano Di Maggio (DiSTeM, Università di Palermo): “Evoluzione geologica di Monte Pellegrino e Palermo”

Professoressa Sandra Marineo (biologa): “La selezione naturale dalla A alla Omicron”

Professor Silvano Riggio (ecologo): “Nel Gorgo di Santa Rosalia, patrona della biodiversità”

Coordina Giorgio Maone (Uaar)

Che “acchianiate” a piedi, in bici o con altri mezzi, l’appuntamento è alle 10 di fronte al santuario, in via Pietro Bonanno.