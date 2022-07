La danza è di scena a Palazzo Butera, saggio e spettacolo di dance art

Protagonista è la danza in ogni sua forma ed in ogni sua espressione. Sabato e domenica 2 e 3 luglio alle ore 20:30 sul palcoscenico del prestigioso Palazzo Butera a Bagheria gli allievi della scuola di danza Dance Art si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti. “Union in poetry”, questo il nome del saggio spettacolo, sarà l’epilogo di un anno di lavoro, di impegni e sforzi per docenti e allievi ma anche un segnale di ripartenza e ripresa, dopo due anni di pandemia.

La serata sarà presentata dalla giornalista Anna Cane e avrà la direzione artistica della maestra Marcella Fiordilino. Gli allievi si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo e altri generi. Esibizioni anche di Bollywood dance e workout, attività aerobica accompagnata dalla musica. Una serata imperdibile fatta di lavoro, prove e tanto impegno, ma anche di gioia perché si torna sul palcoscenico a vivere di emozioni e passioni. La ricercatezza dei costumi, la creatività nelle coreografie, la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico ed imperdibile.