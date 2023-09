La danza "New step by step" a San Cipirello, il saggio in piazza

Mercoledì 6 settembre alle ore 21:00 in via Roma a San Cipirello, si terrà il 15° saggio della scuola di danza “New Step by step” di Angela Pernice e Giovanni Cassarà. Sul palcoscenico gli allievi della scuola di danza si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti, dopo un anno di allenamenti e lavoro.

L’impegno costante di docenti e allievi si trasformerà in uno spettacolo di grande effetto in piazza, tra luci e suoni. La serata, che sarà presentata dalla giornalista Anna Cane, avrà la direzione artistica della maestra Angela Pernice e la direzione tecnica di Giovanni Cassarà. La ricercatezza dei costumi, la creatività nei balletti, la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico e imperdibile. Ingresso gratuito.

Si ringraziano per la collaborazione il Comune di San Cipirello, Lukry Fashion, La Compagnia del pulito, Arte Jato, Pangù junior, Tenuta Principe Mirto, Le bolle di Giù Giù, Elettrica Jato, ditta La Milia Vincenzo, Coffee & Chocc, Orso Bianco, Mayoral, Gancy’s bar, Caffè Roma, Gianni & Pinotto, l’intermediario assicurativo Vincenzo Randazzo, Il Paradiso del pulito, Spedi Express.