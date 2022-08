Inferno, Purgatorio e Paradiso: un tour nella Palermo dantesca

Metti Palermo vestita della luce del primo mattino, la bellezza dei suoi vicoli più nascosti e Dante. Domenica 21 agosto torna, in una speciale edizione mattutina, Palermo Dantesca, la passeggiata raccontata Tacus ispirata a storie, personaggi, versi e scenari della Divin Commedia. E se Dante avesse ambientato la sua Commedia a Palermo? Quali luoghi della città avrebbero ospitato inferno, purgatorio e paradiso e quali personaggi sarebbero finiti tra le spire dei suoi terribili gironi?

In un percorso di simbolica ascesi - dalla Vucciria alla Cattedrale - un viaggio nell'universo dantesco che si snoda tra le viscere del centro storico per indagare - tra ricostruzione storica e letteraria - il senso nascosto delle "parole velate" del Sommo Poeta. L'attività si svolge in linea con le disposizioni anti Covid vigenti. La partecipazione è, pertanto, valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 320.2267975 (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

Nota bene: l'evento è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo, da non intendersi come visita guidata o un tour turistico. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate telefonicamente a tutti i partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Palermo Dantesca. Inferno, Purgatorio, Paradiso" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2016. Raduno in piazza San Domenico ore 6; contributo 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci; prenotazione obbligatoria 320.2267975 (anche WhatsApp).