Dangerous virgin, tributo a Madonna da Whisky&Tabacco

Il tributo/spettacolo Dangerous Virgin- Madonna Tribute di Myriàm Giglio torna con un nuovo e coinvolgente live. Per la prima volta saranno ospiti di Whisky & Tabacco.

La band, rinnovata nel sound, vi farà rivivere le atmosfere e le emozioni degli anni 80 e 90 attraverso le hits di maggior successo della Regina del Pop: da "Papa don't Preach" a "Like a Prayer" , non mancheranno le ballad "Live to Tell" e "Frozen", tutto rigorosamente live e con abiti di scena ispirati ai live di Madonna di quegli anni " Virgin Tour" , "Who's That Girl tour" e "Blonde Ambition tour". Durante la serata verrete coccolati dallo staff di Whisky & Tabacco, in cui potrete gustare ottime pizze o deliziosi piatti, scegliendo dal ricco menù.

Necessaria la prenotazione al numero 091 661 8356.