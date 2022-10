Dangerous Virgin in un tributo a Madonna: il concerto da Viaroma12 bistrot ad Altavilla

Il Tributo alla grande regina del pop Madonna di Myriàm Giglio, Dangerous Virgin-Madonna Tribute, torna con il suo live- spettacolo per intrattenervi e farvi ballare con il loro sound che ripropone i celebri successi degli anni 80 e 90, "Into the Groove", "La Isla Bonita", "Like a Virgin" e tanti altri.

Appuntamento in una nuova location al Viaroma12 bistrot, ad Altavilla Milicia, in cui potrete gustare ottime pizze e ottimi piatti, accompagnati da favolosi cocktails che deliziano vista e palato.