Madonna tribute con i Dangerous Virgin, il concerto omaggio alla star oltreoceano al Sun life beach

I Dangerous Virgin, il tributo alla grande regina del pop Internazionale, vi aspettano al Sun Life beach dove potrete gustare delle ottime pietanze vista mare. Appuntamento domenica 22 agosto alle 21 a Isola delle Femmine.

La band ripercorre i più grandi successi degli anni '80 e '90 dell'artista : da "True Blue" a "Like a Virgin", da "Live to tell" a "Frozen", il tutto rigorosamente live con la voce di Myriàm Giglio, che da anni ormai interpreta Madonna.

Nuovi abiti di scena e nuovi arrangiamenti estratti dai live "Virgin Tour", "Who's That Girl Tour" e "Blonde Ambition Tour", completeranno il tutto

"Balli con me! Cantate con me! Get Into The Groove!". Ad accogliervi uno staff preparato e cortese. Necessaria la prenotazione.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...