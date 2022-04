Dangerous Virgin, Myriam Giglio interpreta Madonna: il tributo da Ishi

Il tributo alla grande regina del pop Madonna di Myriàm Giglio, che dal 2018 porta la musica della regina del pop in giro per Palermo e provincia con i Dangerous Virgin-Madonna Tribute, torna con il suo live-spettacolo per intrattenervi e farvi ballare con il loro sound che ripropone i celebri successi degli anni '80 e '90, estratti dai tour internazionali dell'artista.

Il tutto rigorosamente live, senza ausilio di sequenze e con abiti di scena ispirati agli iconici outfit di Madonna: "Into the Groove", "La Isla Bonita", "Like a Virgin". A fare da cornice, una splendida location, Ishi restaurant, in cui è possibile gustare dell'ottimo Sushi e dell'ottima cucina italiana. Si consiglia la prenotazione.