Tributo a Madonna, Myriàm Giglio interpreta la regina del pop al Chiquito

Al Chiquito si torna a ballare e cantare le hits della regina del pop. Due ore di live-spettacolo, in cui Myriàm Giglio saprà riportarvi alle atmosfere dei live dell'artista degli anni '80 e '90.

Mood della serata: "Ballate con me! Cantate con me! Get into the groove!". E si torna in una location in cui si respira aria di musica, ma soprattutto in cui la cucina è il top. Potrete gustare dell'ottima cucina messicana, i favolosi panini e le ottime classiche pizze.