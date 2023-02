Carnival party in musica, il meglio della disco '70 e '80 con i Dancing Queen alle Candele

Una fantastica serata di carnevale in maschera alle Candele di Palermo, uno dei locali più esclusivi della città, per ballare e divertirsi a suon di musica targata Dancing Queen. In scaletta i brani della disco music dei favolosi anni '70 '80, da Gloria Gaynor a Donna Summer, da Tina Turner a Cindy Lauper. Appuntamento il 18 febbraio alle 22 alle Candele.

La voce di Ida Andriolo sarà accompagnata da Davide Lombardo alla batteria, Salvo Scelsi alle tastiere, Jelena Lo Coco al basso e Federico Li Puma alla chitarra. Durante la serata prevista face painting e balli in maschera e le foto di Elena photographer.

Dopo il live si continua a ballare con Dj Maikol. L'organizzazione è curata da Mauro e Daniele Events. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria.