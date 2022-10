Il daino e la quacella, escursione sulle Madonie a un passo dal cielo

Un'escursione che ci farà camminare a un passo dal cielo, su uno dei percorsi più belli e suggestivi delle Madonie. L'appuntamento è per le ore 08.30 sulla strada sp 54 che porta dalle Petralie a Piano Battaglia, poche decine di metri dopo l'hotel Pomieri. La partenza dell'escursione avverrà alle 08.45.

Segnaposto ritrovo, partenza e arrivo: https://goo.gl/maps/6qDzRiaeJ4XVfWn66



Partiremo su un ampia strada carrereccia, dopo settecento metri imboccheremo un sentiero in salita ( impegnativo ) che in appena un chilometro ci porterà a quota 1650 slm. La strada si allargherà e diventerà più agevole per un chilometro per poi restringersi di nuovo per l'ultima salita su sentiero roccioso. Ci fermeremo sulla cima del Monte Quacella da dove potremo godere di uno straordinario panorama a 360 gradi dal monte Mufara, al monte San Salvatore. Dopo aver consumato un break ci dirigeremo verso il Monte Daino. Attraverseremo un intricata boscaglia, ghiaiosi pendii, passeremo attraverso aguzze rocce, percorreremo una discesa in un fitto bosco di faggi, cammineremo su un morbido tappeto di foglie. Raggiunto un meraviglioso acero dai colori autunnali faremo la pausa caffè e dopo un ultima breve discesa ritorneremo al punto di partenza.



La lunghezza del percorso: 11 km circa

Dislivello positivo: 500 metri.

Quota massima: 1800 m

Quota minima: 1350 m

La difficoltà dell'escursione è media

EE ( escursionisti esperti ) secondo la classificazione del CAI.

Si camminerà su sentieri, sentieri rocciosi e strada sterrata.