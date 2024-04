Dai palchi d'Europa al Teatro Agricantus: il suono inconfondibile di Stefano India nel suo nuovo progetto “Drop the Bass”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Stefano India, il talentuoso bassista e contrabbassista siciliano, con già una carriera che annovera rassegne e festival di prestigio in tutta Europa (Jazzahead!, Blue Note MI, A to Jazz), porta la sua esperienza internazionale sul palco del Teatro Agricantus di Palermo martedì 21 maggio (ore 21:00) con "Drop The Bass”: un concerto che vuole essere un viaggio attraverso generi e influenze, proponendo al pubblico un ascolto inusuale che unisce gli stilemi della fusion a sonorità più acustiche. Le composizioni originali di India e le reinterpretazioni dei brani che lo hanno influenzato maggiormente si fondono in un linguaggio unico, restituendo una sonorità originale e tutta da scoprire. Parte dei brani di “Drop the Bass” costituisce una video-serie a puntate, pubblicata da fine 2023, disponibile sul canale YouTube dell’artista: https://bit.ly/stefanoindiadropthebassplaylist Stefano India, per il debutto di “Drop the Bass” al Teatro Agricantus, sarà accompagnato da un quartetto di talenti siciliani: Carla Restivo ai sassofoni, Valerio Dainotti alle tastiere e Riccardo Salvatore alla batteria. Un concerto da non perdere che si terrà il 21 Maggio alle 21:00 al Teatro Agricantus di Palermo. Ticket online presso: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/33760 PER INFO E PRENOTAZIONI, CHIAMATE IL BOTTEGHINO DEL TEATRO ALLO 091309636, dal martedì al sabato dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:00