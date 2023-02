Alla ludoteca D20 il Carnevale è cosplay: il contest tra performance, giochi e premi

Per gli amici del D20, e non solo, ritorna dopo gli ultimi successi D20 in Cosplay con un nuovo evento. L'appuntamento è per il 17 febbraio a Palermo presso i locali della Ludoteca D20. In programma tanti giochi più un Contest Cosplay a tema libero.



Tra i premi in palio l'immancabile Premio "Buttati che è Morbido" che è simbolo del filosofia inclusiva della Ludoteca. I premi consisteranno in buoni spendibili al D20. Giudici d'eccezione: EcletticamenteGaia e Mrs Dark Bunny. Parteciperanno inoltre straordinariamente sempre in qualità di giudici due importanti nomi del Cosplay Siciliano: Freyarth e Yumelily.



A presentare Emanuele Paynto Pinto Lima e Eleonora "Roxanne" Calì.