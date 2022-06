Cura palliative, all'Orto Botanico musica e sorrisi per la XXI Giornata nazionale del sollievo: ospiti speciali i Sansoni

Aiutare le persone affette da malattie inguaribili, migliorare la loro qualità della vita e supportare le famiglie a gestire le necessità, organizzative ed emotive, connesse ai compiti di cura. Nel 2001 l’allora presidente del Consiglio dei Ministri ha istituito la Giornata Nazionale del Sollievo per promuovere e testimoniare, tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.

La SAMOT quest’anno celebrerà la Giornata del Sollievo domenica 19 giugno con l’organizzazione di un evento culturale ospitato dall’Orto Botanico di Palermo.

A partire dalle ore 17 si esibirà il coro delle Voci Bianche del Teatro Massimo e, a seguire, i giovani allievi e gli attori della compagnia del Teatro Ditirammu. Chiuderanno il pomeriggio gli amatissimi I Sansoni, duo comico palermitano formato da Fabrizio e Federico Sansone.

In contemporanea farà tappa all’Orto Botanico il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, iniziativa promossa dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio, per promuovere l’assistenza e le cure palliative per neonati, bambini e adolescenti e presentare il Manifesto nazionale delle cure palliative pediatriche.

In questa cornice avrà spazio inoltre il progetto “Giocando Imparo”, realizzato dalla SAMOT con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Avviso 1/2021) che prevede azioni finalizzate al supporto e reinserimento sociale di bambini e ragazzi con malattie oncologiche. A loro saranno dedicate attività ludico-ricreative e specifici percorsi didattici all’interno dell’Orto Botanico.

L’ingresso avrà un costo simbolico di 3 euro ed il ricavato sarà destinato interamente alla realizzazione del progetto “Medical Humanities in cure palliative domiciliari”, una sfida che SAMOT sta portando avanti per integrare il paradigma socio-sanitario di cure che già realizza a casa dei malati assistiti con arteterapia, musicoterapia e pet-therapy.

DOMENICA 19 giugno | ore 17 - 19

ORTO BOTANICO | via Lincoln, 2

Ingresso: 3 euro

INFO: info@samotonlus.it.