Cupido colpisce ancora: lo spettacolo di solidarietà in scena al teatro Convento Cabaret

Ridere per un sabato sera, in nome della solidarietà. L’associazione “Combatti la malattia con un sorriso” porta in scena “Cupido colpisce ancora”, l’undici febbraio alle 21 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo.

Sul palco un esilarante racconto sull'amore e divertenti gag, raccontate da Emanuele Beltrame, che spiegherà il lato ironico nei e dei rapporti di coppia, accompagnato dai balli di Rosanna Prestigiacomo, e Flavia Oliveri. Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro.

L’associazione “Combatti la malattia con un sorriso” è un progetto coadiuvato dall’ Uildm, Unione lotta distrofia muscolare italiana, e gestito da Roberta Gaudenti con l’obiettivo di raccogliere fondi per comprare materiale medico per la dottoressa e pneumologa Grazia Crescimanno, e portare avanti insieme ad altre associazioni un progetto, per creare un punto di riferimento medico per patologie rare all’ospedale Policlinico di Palermo.

La stagione del convento cabaret, diretta da Giovanna Carrozza, continuerà nelle settimane successive con nuovi appuntamenti. Il 18 febbraio torna Emanuele Beltrame con “Volevo fare il ballerino”. Il 24 febbraio alle 21 salirà sul palco l’attrice palermitana Dalila Pace, fenomeno della comicità al femminile, già protagonista di numerose apparizioni televisive a “Made in Sud” su Raidue e punta di diamante di “Sicilia Cabaret”, che porterà in scena i suoi personaggi e i suoi monologhi capaci di fare piegare in due dalle risate tutti in “Non sono moda”.

Il 5 marzo alle 18, prodotto dall’associazione culturale “Vivi il territorio”, va in scena “Ciavuru ri lignati" di Valeria Martorelli, con Giovanna Carrozza, Irene Ponte, Musica e testi di Gisa Messina, regia Di Giovanna Carrozza. Un elogio a tutte le mamme. Attraverso una narrazione comica e a tratti nostalgica si raccontano vizi, pregi e virtù di tutte le mamme. Il 19 marzo, giorno della festa del papà, alle 18 Emanuele Beltrame porterà in scena il monologo “Tutto su mio padre”.