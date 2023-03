"Cuori fiori picche e ladri": commedia al Re Mida-Casa Cultura

Debutta al Re Mida-Casa Cultura di via Filippo Angelitti 32 (piazza Campolo), venerdì 10 e sabato 11 marzo alle ore 21.15 e domenica 12 marzo alle ore 18.30, una nuova commedia dei Briganti di B.B. dal titolo "Cuori fiori picche e ladri". Sul ritmo frenetico tipico di un matematico dell'effetto comico come Georges Feydeau, una telefonata arrivata alla persona sbagliata trascina sette persone in un groviglio di equivoci dal quale sembra impossibile trovare una via di uscita.



Regia di Bibi Bianca, sul palco con Giorgio Barone, Cecilia Ferrara, Daniela Lo Cascio, Roberto Mannino, Carlo Muraglia e Meri Reale. Ingresso euro 10. Per info e prenotazioni 091.7467677