VIDEO | I libri e il gioco contro le disuguaglianze e per il diritto all'infanzia: torna lo Zen Book Festival

La lettura come megafono culturale per accorciare le distanze. Non è una festa di quartiere, ma un invito alla cittadinanza perché della periferia si conoscano spazi, volti e realtà. È questa la scommessa della terza edizione della manifestazione rivolta ai più piccoli che ritorna per il terzo anno fino a domani (sabato 1 ottobre) nei luoghi simbolo della rinascita