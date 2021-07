VIDEO | Il ballo del Gattopardo che fece sognare intere generazioni, apertura straordinaria di Palazzo Gangi

RestArt ha condotto ieri palermitani e turisti (nelle immagini di Valeria Paci) alla scoperta di uno dei palazzi più rappresentativi del tardo barocco palermitano. Sold out l'appuntamento del 23 luglio, posti disponibili per il 6 e 20 agosto. Oggi, 10 luglio, alle 19 un percorso di approfondimento tra i tesori di Palazzo Butera, con i suoi mobili in stile anglo-giapponese e gli acquerelli con vedute da levante