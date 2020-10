Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Un morbo a Palazzo Mirto, la "famiglia Filangeri" accoglie gli ospiti in abiti d'epoca e mascherina

Per tre domeniche, "Le vie dei tesori" apre le porte della dimora di via Merlo con delle visite teatralizzate negli sfarzosi saloni. Un salto nel Settecento che risente del tempo presente ma che disegna, tra chiacchiere e galanterie, come viveva la nobiltà dei secoli scorsi