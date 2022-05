Vincenzo Incenzo presenta il nuovo disco a Palermo: "Un percorso musicale dei miei oltre 25 anni di carriera"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vincenzo Incenzo, autore per Renato Zero, Armando Trovajoli, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Sergio Endrigo, Pfm, Michele Zarrillo, Franco Califano, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Albano, Tosca e molti altri, ieri sera a Palermo per presentare il nuovo disco, che mette insieme il percorso musicale fatto in oltre 25 anni di carriera.

Incenzo vanta persino una collaborazione con Papa Francesco per il brano “La Madre”, cantato da Mijares.Autore dei grandi musical italiani. Per il teatro ha scritto “Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo” di Gerard Presgurvic, e “Dracula Opera Rock” su musiche della Pfm, entrambi prodotti da David Zard. In teatro autore e regista di Giovanni Scifoni, Serena Autieri , al cinema i suoi brani per Pieraccioni, Lazzotti, Racioppi e poi libri, pittura. Da qualche anno anche cantautore prima con Credo, prodotto da Renato Zero poi Ego e adesso Zoo, presentato ieri a Palermo. "Palermo per me . confessa l'autore - rappresenta sempre un ripartenza". Il legame con la città va oltre l'aspetto lavorativo e artistico; Palermo rappresenta quasi il punto di raccolta di energie necessarie a sostenere la Fondazione Los Ninos del Mar di cui Amarily Lemos è la presidente.

A Palermo il felice incontro con Vincenzo Lo Cascio, con la moglie Donata e la figlia Emanuela con cui da sempre pianifichismo le attività a sotegno delle famiglie colombiane di cui la nostra presidente si prende cura. "Ringrazio chi ci sostiene a Palermo, in primis Il Tuareg Tour Operator e - conclude - il Rotary Club Palermo Montepellegrino. Arrivederci a presto a Palermo".