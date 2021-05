Bagheria, Villa Palagonia riapre al pubblico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da sabato 22 Maggio Villa Palagonia torna fruibile al pubblico di visitatori. Villa Palagonia sarà visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, ultimo ingresso mezz'ora prima dell'orario di chiusura. Si ricorda ai sigg. Visitatori che per accedere alla Villa nei giorni di sabato e festivi è necessario prenotare almeno 24 h prima sulla sezione booking del sito www.villapalagonia.it Gli ingressi, salvo migliori condizioni eventualmente disposte dalle autorità competenti, continueranno ad essere contingentati e per un massimo di 40 persone per volta, rispettando sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Per qualsiasi altra informazione chiamare il numero 091.932088 o scrivere a villapalagonia@villapalagonia.it