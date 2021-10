VIDEO | Dalle rovine alla meraviglia, un videomapping immersivo trasforma le sale dirute di Palazzo di Napoli

Si chiama Seamlessly il lavoro di Antaless e Metamorfosi quello di un collettivo di artisti contemporanei che per tutti i weekend de Le Vie dei Tesori accompagneranno i visitatori in un viaggio nella memoria in uno dei Quattro Canti. Le opere sono frutto di ciò che ha restituito il palazzo