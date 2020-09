VIDEO | Torna "Una marina di libri" all'Orto Botanico: "Ingressi contingentati e su prenotazione"

La ripartenza della cultura come scommessa dopo i mesi di lockdown, ma con attenzione ai dispositivi e alle precauzioni anti Covid. Appuntamento con i 75 editori del festival dell'editoria indipendente da giovedì 24 settembre alle 10 e fino a domenica 27. Tema di questa edizione "Mondimperfetti". “Ogni volta che mettiamo al centro della nostra vita un libro vinciamo una battaglia contro i nostri spettri, contro le paure che ci fanno chiudere in noi stessi, contro l’incapacità di guardare le cose con libertà e senso critico". Queste le parole pronunciate oggi dall’assessore regionale dei Beni Cuturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà.

Così invece Leoluca Orlando e l'assessore alla Cultura, Mario Zito: "'Una Marina di libri', di cui il Comune è da sempre partner, rappresenta una delle eccellenze del panorama culturale della città. Una di quella manifestazioni che dimostra come la cultura sia stata e sia uno dei motori della rinascita di Palermo. 'Una Marina di libri' ha rappresentato negli anni un esempio fra i più riusciti di sinergia e collaborazione fra pubblico e privato, fra associazionismo culturale e pubblica amministrazione, dando vita ad una manifestazione che invita, stimola e accoglie migliaia di palermitani e turisti, eccellenze locali e internazionali. Un esempio, per fortuna non più raro, di lievito culturale"