Mario Draghi e il Trono di Spade, a Roma la nuova opera del palermitano TvBoy

In vicolo della Vaccarella (traversa di via della Scrofa), a Roma, è comparsa la nuova opera d'arte di TvBoy, lo street artist palermitano. Protagonista Mario Draghi trasformato in Eddard Stark, il "Ned" di Game of Thrones. Nell'attuale ruolo di presidente del Consiglio, ma anche tra i nomi più chiacchierati per la salita al Quirinale, Draghi diventa il "Lord del Grande Inverno" nell'ultima incursione artistica di TvBoy. Lo street artist ha reso nota la sua nuova opera su Instagram conquistando tanti like come sempre. Non è la prima volta che l'artista dedica un'opera a Mario Draghi. A febbraio 2021, l'attuale presidente del Consiglio era diventato Super Mario Bros: "Mario pensaci tu", aveva commentato in quell'occasione TvBoy.

Salvatore Benintende, questo è il vero nome dello street artist, esponente del movimento NeoPop, ci ha abituato ormai da tempo alle sue incursioni artistiche che hanno come protagonisti personaggi della politica e non solo. Memorabile il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che suggellava l'accordo politico tra Lega e M5s per la formazione del governo gialloverde. Ma anche Papa Francesco e Francesco Totti, Pep Guardiola o Josè Mourinho, Donald Trump e Berlusconi,Virginia Raggi e tanti altri.

Fonte: RomaToday