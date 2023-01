Trame occulte e deportazione: due nuovi volumi della storica Lucia Vincenti per la Giornata della Memoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per la Giornata della Memoria, il 27 Gennaio, la storica palermitana Lucia Vincenti pubblica contemporaneamente due nuovi saggi sull’Olocausto: “Trame Occulte del Nazismo, preti suore e Testimoni di Geova nei lager” e “Le donne ebree in Sicilia al tempo della Shoah - (1938-1943)” nuova edizione riveduta ed ampliata. I volumi, entrambi edizioni Ex Libris, saranno presentati il 27 e 28 gennaio al Rotary Club Catania Ovest distretto Sicilia/Malta e Kiwanis, con la partecipazione in presenza di tutti gli altri club catanesi e on line degli altri club siciliani, italiani ed esteri. I due libri trattano due aspetti diversi della tragedia che colpì il mondo.

"Trame Occulte del Nazismo”per la prima volta, analizza sia le radici e strategie segrete occulte del nazismo sia il ruolo svelto dalle migliaia di sacerdoti e la loro deportazione nei lager, compresi dei siciliani, mentre “Le donne ebree in Sicilia al tempo della Shoah (1938-1943)” è la nuova edizione riveduta ed ampliata del volume esaurito da tempo che si arricchisce - oltre di nuove foto, documenti e interviste esclusive incluse in appendice - di due nuovi capitoli: Ravensbrück. Donne e bambini nei lager” e “altre donne”.

Lucia Vincenti, è stata consulente esperta del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per la Shoah; consulente per le attività culturali del sindaco di Ustica, Attilio Licciardi; consulente del sindaco di Favara, Rosario Manganella, per la Shoah. Ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui la tessera preziosa del Comune di Palermo e il Premio Nike Rotary come donna dell’anno Sicilia Malta. Durante la conferenza relazionerà su “Dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione della vita, vicissitudini storia e stati d'animo delle donne ebree al tempo del Shoah” ma nella stessa circostanza, la storica palermitana, esperta anche di simbolismo ermetico e autrice di diversi volumi sull’argomento, presenterà anche il suo volume appena dato alle stampe, Trame Occulte del Nazismo, preti suore e Testimoni di Geova nei lager".