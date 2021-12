"Thule" al traguardo dei 50 anni: un volume racconta l'impegno culturale della casa editrice fino alla fondazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cinquant'anni di attività rappresentano un traguardo importante e, certamente, una ricorrenza che non può passare inosservata. La casa editrice "Thule", fondata e diretta dal professore Tommaso Romano, li celebra con un volume che ripercorre le tappe di un impegno culturale articolato tra saggi, riviste, libri e interventi alternativi di personalità di una cultura orgogliosamente non schierata con i poteri e le egemonie dominanti. Ed è proprio questo l'aspetto del quale Tommaso Romano va più fiero quando racconta la storia della casa editrice palermitana, che non di rado ha dato la spinta al talento di autori cresciuti nel tempo. Tra essi, Marcello Veneziani, che ha pubblicato il suo primo libro per i tipi di "Thule". "L'Oro di Thule" è il titolo del volume, curato con professionalità e passione da Giovanni Azzaretto con un testo di Giuseppe Bagnasco.

Centosessanta pagine che ripercorrono l'arco temporale compreso tra il 1971 e il 2021, dalle Edizioni "Thule" fino alla Fondazione "Thule Cultura": a impreziosire il tutto, la copertina con la riproduzione di una medaglia, opera del Maestro Salvatore Caputo. Il catalogo, la storia, le stanze e i personaggi di una realtà prestigiosa e indipendente, lungimirante e capace di scelte coraggiose. Una realtà che annovera, tra i propri autori di punta, nomi quali Giuseppe Bonaviri, Giorgio Barberi Squarotti, Francisco Elias de Tejada, Marcel De Corte, Thomas Molnar, Santi Correnti, Giuseppe Tricoli e Attilio Mordini. Il volume rappresenta altresì l'occasione per rivolgere un ringraziamento a tutti gli autori, ancora in vita o scomparsi, che hanno contribuito alla realizzazione di un'impresa che, nell'ormai lontano 1971, appariva impossibile pronosticare come tale. "Collaboratori, artisti, giornalisti, pubblicisti - precisa Tommaso Romano - ma anche operatori della cultura e dell'informazione, biblioteche, centri culturali e Atenei che hanno generosamente profuso impegno e dedizione".