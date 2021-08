VIDEO | Aidone-Palermo-Morgantina, la testa di Ade in trasferta al Salinas nell'esordio del green pass

Per tre giorni, fino a domenica 8 agosto, uno dei reperti più importanti riconsegnati alla Sicilia sarà esposto in uno dei saloni del museo per lanciare il Barbablù festival che prenderà vita dal 19 agosto al 4 settembre nell'Ennese. La direttrice Caterina Greco: "Nessun problema nel primo giorno con l'autocertificazione verde, afflussi di visitatori superiori a prima del Covid"